Работников для орловских судов ищут по объявлениям

Кадровый вопрос был рассмотрен на последнем заседании Совета судей Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловском областном суде прошло заседание совета судей региона. В повестку дня был включен и кадровый вопрос. Участники отметили, что работа по кадровому обеспечению аппаратов районных судов, мировых судей, Управления Судебного департамента в Орловской области и Управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области, формированию кадрового резерва, организована в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

«При наличии вакантных должностей в районных судах проводятся организационные мероприятия по уведомлению Управления Судебного департамента в Орловской области об открытии вакансии в суде для объявления конкурса в средствах массовой информации, – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсуда. – Информация о вакансиях размещается на сайте районного суда, направляется в службу занятости населения, соответствующие сведения публикуются в средствах массовой информации в районных газетах и в мессенджере «ВКонтакте».

Кроме того, районные суды города Орла направляют данные об имеющихся у них вакансиях в высшие учебные заведения. Эта информация ориентирована, прежде всего, на выпускников юридических институтов и факультетов. Также объявления о наличии вакансий размещаются на сайтах рекрутерских площадок, например, на портале HeadHunter — крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента. Управление Судебного департамента в Орловской области к тому же зарегистрировано на сайте «Работа.ру».

«Это позволяет соискателям, состоящим на учете в КУ ОО «Центр занятости населения», обращаться в Управление с целью дальнейшего трудоустройства в районные суды, – пояснили в пресс-службе облсуда. – Управление Судебного департамента в Орловской области участвует в профориентационной работе, взаимодействуя с высшими учебными заведениями города Орла, а также организует прохождение учебных и преддипломных практик студентов в районных судах области».

Тем не менее, участники совещания отметили, что «по-прежнему остается тенденция нестабильности кадрового состава, частой сменяемости кадров аппарата районных судов и мировых судей судебных участков». Для формирования квалифицированного кадрового состава и ускорения процесса адаптации гражданских служащих, впервые поступивших на работу в суд, было предложено внедрить в районных судах и для аппаратов мировых судей Орловской области механизм наставничества.

«В связи с этим председателям районных судов и мировым судьям было рекомендовано проработать вопрос относительно внедрения наставничества в отношении гражданских служащих, принятых в штат районного суда (аппарата мирового судьи)», – подытожили в пресс-службе облсуда. Вопрос о работе судей поднимали и на недавнем заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, особое внимание депутаты уделили поддержке судейского корпуса региона. В частности, депутат Лариса Удалова подчеркнула, что заработная плата мировых судей не соответствует их высокой нагрузке и социальной значимости.

Вопрос был поднят, в том числе, в связи с тем, что в сравнении с уточненным бюджетом 2025 года в бюджете региона на 2026 год запланировано снижение финансирования государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» на 27,44 миллиона рублей. Запланировано и снижение расходов на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 38,167 миллиона рублей. «В ходе дискуссии прозвучала обеспокоенность снижением финансирования критически важных программ», – отметили в пресс-службе облсовета.

ИА “Орелград”