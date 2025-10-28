В медколледже Орла выявили нарушения

Виновное лицо оштрафовано.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушения выявили по итогам проверки. Она проводилась силами не только прокуратуры, но и Роспотребнадзора.

Оказалось, что в спортзале и раздевалках медколледжа ненадлежащим образом организовано искусственное освещение. Лампы находились в неисправном состоянии. Также уже длительное время не проводилось техническое обследование системы вентиляции.

Душевые кабины и туалетные комнаты не обеспечили гигиеническими средствами в полной мере. При этом средства для дезинфекции хранились в свободном доступе. Одна из душевых кабин вообще не функционировала – её использовали, но не по назначению.

По фактам нарушений прокуратура Железнодорожного района возбудила административное дело. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо оштрафовали.

Также директору колледжа внесли представление об устранении нарушений. На данный момент эта работа уже проведена.

ИА «Орелград»