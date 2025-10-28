В Орле рассказали о вреде Хэллоуина

Церковь напоминает, что за «весельем» стоит языческое содержание.

Настоятель храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Орла протоиерей Георгий Зейкан посетил детский сад № 91 и рассказал дошкольникам о духовном вреде празднования Хэллоуина. Этот праздник довольно популярен на Западе, с некоторых пор его начали неофициально отмечать и в России. Хэллоуин приходится на 31 октября, то есть в этом году – на пятницу. Дата родилась много столетий назад — считалось, что в конце октября наступает особый день, когда стирается граница между мирами живых и мертвых. Однако Церковь ежегодно предупреждает о том, что праздник этот духовно опасен.

«Отец Георгий рассказал малышам о приближающемся «празднике» Хэллоуин и объяснил, что подобные традиции, связанные с темой зла, не соответствуют христианским ценностям, которые учат стремлению к свету, добру и любви. Ребята также научились правильно брать благословение у священнослужителя», – сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Ранее на страницах портала Православие.ру протоиерей Феодор Бородин назвал Хэллоуин праздником христиан, которые перестали быть христианами. Изначально это ведь была «ночь всех святых», отметил он, народный праздник, который сопровождался народными гуляниями и обрядами. Ими изгоняли всякую нечисть из пространства, из мест, в которых живут христиане.

«Мы как христиане ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин, потому что никакое прикосновение к темной силе не проходит бесследно для человека, даже в шутливой форме. Поэтому нам, конечно, надо уберечь себя от злых духов, – считает он. – Но если вдруг людям стали только демоны и интересны, значит, в них что-то сильно поменялось. И если весь акцент и весь интерес, как в Хэллоуине, сместился со всех святых на тех, кто этих святых ненавидел и с ними боролся, то, видимо, демоны победили в душах празднующих. Поэтому для нас, христиан, участие в этом празднике – предательство нашей веры».

Тем временем настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Орла иерей Артемий Торопов встретился со студентами Орловского автодорожного техникума в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Он рассказал молодежи о том, почему священнослужитель облачается в особые одежды, что они означают, как по иконографии можно «читать» Евангелие, а свет и золото в убранстве храмового пространства призваны «напомнить человеку, что мир Божий — прекрасен, и человек в нем не случайность».

«После экскурсии разговор продолжился в воскресной школе собора, – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. – Батюшка ответил на вопросы молодежной аудитории о том, как научиться верить, если вокруг сомнения, что делать, когда тяжело, и зачем ходить в храм, если можно «верить в душе». Резюмируя итог беседы, отец Артемий подчеркнул: «Молодые люди не ищут пафоса. Они хотят правды. И если Церковь может стать местом честного разговора, значит, мы все делаем правильно. Храм не музей, а место встречи человека с Богом».

ИА “Орелград”