Орловца признали виновным в истязании 12-летней дочери

Суд приговорил жителя Орловского муниципального округа к реальному сроку.

Процесс проходил в районном суде.

Как сообщили в орловском управлении Следственного комитета России, мужчина живёт в посёлке Знаменка. Преступления происходили весной текущего года, по месту жительства.

Орловец, находясь в нетрезвом состоянии, наносил дочери побои, а также совершал иные насильственные действия. Это происходило систематически. При этом он оправдывал себя «целями воспитательного характера».

«В результате его преступных действий девочке были причинены телесные повреждения и психические страдания», – указали в ведомстве. В итоге мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, пострадавшей девочке — 12 лет.

ИА «Орелград»