Орловца признали виновным в истязании 12-летней дочери

29.10.2025 | 13:46 Важное, Криминал, Новости

Суд приговорил жителя Орловского муниципального округа к реальному сроку.

Фото: ИА “Орелград”

Процесс проходил в районном суде.

Как сообщили в орловском управлении Следственного комитета России, мужчина живёт в посёлке Знаменка. Преступления происходили весной текущего года, по месту жительства.

Орловец, находясь в нетрезвом состоянии, наносил дочери побои, а также совершал иные насильственные действия. Это происходило систематически. При этом он оправдывал себя «целями воспитательного характера».

«В результате его преступных действий девочке были причинены телесные повреждения и психические страдания», – указали в ведомстве. В итоге мужчину приговорили к четырём годам колонии общего режима.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, пострадавшей девочке — 12 лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU