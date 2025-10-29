К амбулатории в Русском Броде не могут подвести коммуникации

29.10.2025 | 13:00 Медицина, Новости

Верховской ЦРБ пока не выделены необходимые средства на оплату этих работ.

Об этом рассказал Иван Дынкович, заместитель председателя облсовета, глава профильного комитета. Сегодня он посетил село Русский Брод (вместе с главврачом Верховской ЦРБ Галиной Блонской).

В сентябре здесь установили модульную врачебную амбулаторию. Ранее часть местных жителей активно высказывалась не за такую перемену, а за ремонт и сохранение прежнего двухэтажного здания учреждения.

Как оказалось, орловцы беспокоились не зря. Во-первых, они лишились рентген-кабинета. Согласно нормам закона, разместить его в модульной конструкции нельзя. В старом здании амбулатории такой кабинет был. Правда, сам аппарат для проведения процедуры не работала с августа (так как вышла из строя и не подлежала ремонту).

Ещё одной проблемой оказался подвод коммуникаций — электричества, газа, воды и канализации. «Пока больнице не выделены средства», – пояснил депутат. На данный момент Верховская ЦРБ за собственный счёт подготовила площадку для установки амбулатории (за 200 тысяч) и оплатила работы по благоустройству территории (за 70 тысяч).

Завершения работ и открытия амбулатории ждут не только в самом Русском Броде, но и ещё в 14 соседних населённых пунктах, которые попадают в зону медицинского обслуживания.

