К амбулатории в Русском Броде не могут подвести коммуникации

Верховской ЦРБ пока не выделены необходимые средства на оплату этих работ.

Об этом рассказал Иван Дынкович, заместитель председателя облсовета, глава профильного комитета. Сегодня он посетил село Русский Брод (вместе с главврачом Верховской ЦРБ Галиной Блонской).

В сентябре здесь установили модульную врачебную амбулаторию. Ранее часть местных жителей активно высказывалась не за такую перемену, а за ремонт и сохранение прежнего двухэтажного здания учреждения.

Как оказалось, орловцы беспокоились не зря. Во-первых, они лишились рентген-кабинета. Согласно нормам закона, разместить его в модульной конструкции нельзя. В старом здании амбулатории такой кабинет был. Правда, сам аппарат для проведения процедуры не работала с августа (так как вышла из строя и не подлежала ремонту).

Ещё одной проблемой оказался подвод коммуникаций — электричества, газа, воды и канализации. «Пока больнице не выделены средства», – пояснил депутат. На данный момент Верховская ЦРБ за собственный счёт подготовила площадку для установки амбулатории (за 200 тысяч) и оплатила работы по благоустройству территории (за 70 тысяч).

Завершения работ и открытия амбулатории ждут не только в самом Русском Броде, но и ещё в 14 соседних населённых пунктах, которые попадают в зону медицинского обслуживания.

ИА «Орелград»