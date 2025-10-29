Орловский квартет выступил в Москве перед участниками СВО

29.10.2025 | 15:01 Культура, Новости, СВО

Выступления прошли в госпиталях столицы.

Фото: Представительство Орловской области при Правительстве России

Раненых бойцов порадовали своим творчеством преподаватели Орловского института культуры, которые объединились в коллектив 4NAMES. Они исполнили для защитников Отечества популярные песни, но в новых аранжировках.

Все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с артистами.

Выступления организовали Представительство Орловской области при Правительстве России совместно с региональным Департаментом культуры. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU