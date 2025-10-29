Орловский квартет выступил в Москве перед участниками СВО

Выступления прошли в госпиталях столицы.
Раненых бойцов порадовали своим творчеством преподаватели Орловского института культуры, которые объединились в коллектив 4NAMES. Они исполнили для защитников Отечества популярные песни, но в новых аранжировках.
Все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с артистами.
Выступления организовали Представительство Орловской области при Правительстве России совместно с региональным Департаментом культуры. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе.
ИА «Орелград»