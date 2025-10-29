Орловский сенатор возглавил подкомитет Совета Федерации

Вадим Соколов уже провёл в этом качестве заседание.

Орловец руководит подкомитетом по противодействию коррупции, этике и применению института парламентской неприкосновенности, общественному контролю.

Темой заседания стала реализация отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». А именно — вопросы противодействия коррупции на уровне муниципальных образований.

«Этот закон имеет огромное значение, потому что муниципалитеты — это самая близкая к людям власть… И именно здесь наиболее возможны коррупционные риски», – отметил Соколов.

Как отмечает орловец, закон содержит ряд важных положений. Например, теперь при несоблюдении антикоррупционных норм главу муниципального образования можно будет отстранить от власти по заявлению губернатора.

В то же время Вадим Соколов отметил, что в борьбе с проявлениями коррупции многим муниципалитетам требуется методическая помощь. «Министерство труда и соцзащиты уже ведёт такую работу, но методические рекомендации 2019 года требуется обновить с учётом новых законов», – указал сенатор.

ИА «Орелград»