Улица Сурена Шаумяна отпугнула дорожников деревьями?

29.10.2025 | 6:41 ЖКХ, Новости

На призыв освоить дорожные миллионы в Орле никто не откликнулся.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Открытый конкурс на выполнение работ по капремонту автомобильной дороги по улице Сурена Шаумяна стартовал в начале месяца. Подрядчику обещали не менее 152,4 млн рублей, аванс в размере 50%. Завершение ремонта планировалось к 12 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Однако по окончании срока подачи не появилось ни одной заявки на участие в закупке.

Напомним, 8 октября стало известно, что природоохранная прокуратура проверила планируемый снос зеленых насаждений на улице Сурена Шаумяна. К спилу приговорили 107 деревьев, однако официально аварийными оказались только 25 из них. Также породы и номера насаждений не совпадают в проекте капремонта дороги и в акте обследования зелени. В итоге начальник теруправления по Советскому району получил представление. Кроме того, ему объявлено предостережение.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU