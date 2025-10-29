Улица Сурена Шаумяна отпугнула дорожников деревьями?

На призыв освоить дорожные миллионы в Орле никто не откликнулся.

Открытый конкурс на выполнение работ по капремонту автомобильной дороги по улице Сурена Шаумяна стартовал в начале месяца. Подрядчику обещали не менее 152,4 млн рублей, аванс в размере 50%. Завершение ремонта планировалось к 12 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Однако по окончании срока подачи не появилось ни одной заявки на участие в закупке.

Напомним, 8 октября стало известно, что природоохранная прокуратура проверила планируемый снос зеленых насаждений на улице Сурена Шаумяна. К спилу приговорили 107 деревьев, однако официально аварийными оказались только 25 из них. Также породы и номера насаждений не совпадают в проекте капремонта дороги и в акте обследования зелени. В итоге начальник теруправления по Советскому району получил представление. Кроме того, ему объявлено предостережение.

ИА “Орелград”