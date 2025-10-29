«Орелтранссигнал» купил три комплекса фиксации нарушений, устанавливаемых на авто

Описание аппаратов похоже на «Оракул-Инсайт».

КУ ОО “Орелтранссигнал” 27 октября заключил контракт с ООО «Русские технологии» на поставку трех технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения. Цена – 9 741 000 рублей. Передвижные аппараты предназначены для анализа, хранения, передачи информации в центры ее обработки. Они способны определять скорость автомобилей сразу на четырех полосах. Кроме того, настроены на фиксацию движения по обочинам, выезда на встречку в запрещенных зонах, нарушений требований разметки и знаков. Одновременно проводится проверка машин по базам розыска. Распознаются марки, модели транспортных средств, а также формируется ролик с нарушением.

Поставщик производит монтаж и настройку ТСАФ на борту служебного автомобиля Lada Granta, предоставленного заказчиком, указано в документах, опубликованных в ЕИС «Закупки». Также в обязанности подрядчика входит обучение должностных лиц, осуществляющих использование и обслуживание средств фиксации. Срок исполнения контракта – 12 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”