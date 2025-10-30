Государству и муниципалитетам вернули около 100 гектаров земли

В этом помогла прокуратура Орловской области.

Тема обсуждалась на расширенном заседании коллегии, которое состоялось накануне.

Как рассказали в ведомстве, землю вернули в государственную и муниципальную собственность по искам, поданным в Арбитражный суд Орловской области в минувшем году. Это четыре земельных участка общей площадью 108,6 гектаров и стоимостью 5,6 миллиона рулей.

Также ведомство помогло вернуть в бюджет незаконно истраченные средства. Так, по двум ничтожным сделкам, которые были неправомерно заключены с единственным поставщиком, взыскано 695 тысяч рублей.

Также в бюджет взыскали 2,3 миллиона — с подрядчиков, нарушивших обязательства, взятые по контрактам. Всё это – тоже результат исков, которые прокуратура подала в арбитраж в 2024-м. Всего их было 32 (на общую сумму 238,2 миллиона рублей).

«За истекший период 2025 года в порядке арбитражного судопроизводства направлено 20 исковых заявлений», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»