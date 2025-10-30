С финансированием строительства амбулатории в Русском Броде всё в порядке?

В департаменте здравоохранения утверждают, что средства на подведение коммуникаций есть.

Об этом на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований заявил исполняющий обязанности орловского депздрава Владимир Николаев.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков попросил его довести эту информацию до депутатов областного совета.

«Я понимаю, что есть процесс, который идёт. Но вы доносите профильному комитету информацию по доведённым средствам… У нас собирается другая картинка, которая не соответствует действительности. Это вопрос прямого диалога», – указал Клычков.

Напомним, накануне руководитель профильного комитета облсовета Иван Дынкович побывал на месте строительства амбулатории (вместе с главврачом Верховской ЦРБ). Дынкович рассказал, что пока что больница не получала средства на подвод коммуникаций к объекту.

ИА «Орелград»