Лишь один из проектов-победителей конкурса Минстроя 2024 года близится к завершению

Три территории в Орловской области, видимо, будут благоустраиваться зимой.



Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвели в августе 2024 года. Сразу пять проектов Орловской области стали победителями. Как идет реализация, обсудили на совещании с главами муниципальных образований 30 октября 2025 года.

В Ливнах – «Рабочий меридиан». Работы ведутся сразу по трем контрактам. Основной – с ООО «СЗ Пластиксервис». Еще два небольших, на изготовление и поставку скульптуры рабочей завода, остановочный павильон. Общая сумма на благоустройство – 92 067 442 руб. Площадь благоустраиваемого участка – 1,5 гектара.

На 28 октября выполнены общестроительные работы, пояснил заместитель главы администрации города Ливны Юрий Преображенский. Тротуарная плитка уложена на площади 8900 квадратных метров. Установлено 40 тротуарных светильников, 24 парковых светильника и размещена светодиодная подсветка (650 метров). Уложен рулонный газон (1700 квадратных метров). Смонтированы и установлены видеокамеры (20 штук). Произведена посадка деревьев и кустарников: клёны, ирга, сирень, венгерская, спирея японская и так далее. Установлена тактильная плитка, размещены 20 скамеек и 25 урн. Кроме того, уже установлены малые архитектурные формы: три перепелки, плешковские игрушки.

Ведутся работы по облицовке бетонного основания для МАФ. Красят столбы под теневые навесы, выполняется устройством асфальтобетонного покрытия в парковочных карманах.

«Срок выполнения работ по контракту – 1 ноября 2025 года. Работы выполнены на 96%, – пояснил Юрий Преображенский. – Сейчас активно работают и будут работать в праздничные дни».

Поставщик задерживает скульптуру рабочего завода. Она ожидается 5 ноября. Завершение работ полностью планируется 7 ноября.

Проекты «Тропой рубиновой лани» в Шаблыкино и «Площадь Вревской» в Малоархангельске идут с отставанием по срокам. В первом случае согласовано увеличение аванса, во втором – планируется усиление команды субподрядчиком. Контракт на «Набережную Лескова» в Мценске только недавно заключен. «Бульвар Данилевского» в Верховье не упомянули.

ИА “Орелград”