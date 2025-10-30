Работы на «Площади Вревской» обещали ускорить субподрядчиком

«График не совсем выполняется», – признал глава Малоархангельского района Орловской области.

Петр Матвейчук выступил на совещании в администрации региона 30 октября. В Малоархангельске в текущем году реализуется проект «Площадь Вревской», победитель 9-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Контракт на благоустройство заключен с ООО «ТСК «Альянс» 7 июля. Стоимость работ – более 63 миллионов рублей. Предусмотрен аванс в размере 30% от цены контракта.

На сегодняшний день на объекте демонтирована воздушная линия, в соответствии с концепцией «Чистое небо». Выполнены работы по выпиловке деревьев и кустарников. Завершены демонтажные работы. Выполнен монтаж закладных для светильников, ведется подготовка траншей и укладка кабелей. Установлена часть бордюров, выполнены работы по устройству основания детской площадки. Параллельно проводится устройство клумб и идет завоз грунта. Прибыли более 800 кубов песка и частично доставлен щебень.

«Но следует отметить, что график работ подрядной организацией не совсем выполняется. Имеется отставание. Усугубляют ситуацию и затяжные дожди, – отметил Петр Матвейчук. – С нашей стороны принимаются все необходимые меры и посильная помощь», – подчеркнул глава района.

Подрядной организации направленно две претензии о нарушении сроков выполнения работ по благоустройству. Очередная планерка состоялась 29 октября.

«Подрядная организация заверила, что примет дополнительные срочные меры и гарантирует завершение всех работ в установленные контрактом сроки, с привлечением большего количества своих рабочих и техники, а также привлечением сторонней организации на субподряд», – рассказал Петр Матвейчук.

Отметим, срок исполнения контракта — 26 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Также ООО «ТСК «Альянс» будет разрабатывать документацию для благоустройства парка Победы в Малоархангельске. Территория примыкает к площади Вревской.

