Правительству предложили провести мобилизацию доходов

Целый ряд рекомендаций вошел в итоговый документ публичных слушаний.

Орловский областной Совет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Напомним, они прошли 28 октября. В протокол был включен целый ряд рекомендаций, адресованных правительству Орловской области. Прежде всего, участники слушаний призвали доработать проект закона о бюджете с учетом поправок, поступивших от комитетов и фракций Орловского облсовета, а также замечаний и предложений, озвученных на публичных слушаниях.

Также прозвучала рекомендация принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала региона, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области. Кстати, общий объем доходов областного бюджета на 2026 год прогнозируется в объеме 58,18 миллиарда рублей, что составляет 98,9 процента к уточненному плану текущего года. Объем собственных налоговых и неналоговых доходов на 2026 год прогнозируется в сумме 40,819 миллиарда рублей.

На слушаниях было отмечено, что в регионе растет удельный вес налоговых и неналоговых доходов от общего объема доходов: от 66,2 процента по уточненному бюджету 2025 года до 75,9 процента в 2028 году. Основными доходными источниками областного бюджета на 2026 год станут налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, акцизы, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и налог на имущество организаций. Безвозмездные поступления на этапе первого чтения предусматриваются в сумме 17,361 миллиарда рублей, или 87,4 процента к уточненному бюджету 2025 года.

Участники слушаний также рекомендовали правительству региона продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций, обеспечить проведение грамотной политики в области межбюджетных отношений для улучшения финансового положения муниципальных образований. Причем особое внимание областным чиновникам советуют обратить на оказание финансовой поддержки городу Орлу.

Кроме того, правительство призвали обеспечить распределение бюджетных средств в первоочередном порядке на социальные расходы, в приоритетном порядке финансировать мероприятия государственных программ и национальных проектов, обеспечить своевременное и в полном объеме оказание мер региональной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, а также перераспределить расходы областного бюджета, отнесенные к непрограммным и непервоочередным.

ИА “Орелград”