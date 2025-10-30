Экспорт орловского растительного масла заметно вырос

30.10.2025 | 10:55 Новости, Экономика

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Рост зафиксирован в текущем году по сравнению с данными за аналогичный период 2024-го. С 1 января из региона экспортировали 106 тысяч тонн такой продукции. Это на 36 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Основным получателем орловского растительного масла является Китай. На его долю приходится 93% экспортного объёма. Также данная продукция отгружалась в Индию, Чили, Азербайджан, Латвию и Белоруссию.

В октябре из Орловской области экспортировано 13 тысяч тонн растительного масла. Оно отправилось в Китай и Азербайджан.

