В Орле почтили память жертв репрессий

Сегодня памятные акции проходят по всей стране.

30 октября в России установлен тематический мемориальный день.

В Орле в памятных мероприятиях приняли участие сотрудники областной и городской администраций, активисты общественных организаций, православное духовенство.

Участники акции возложили цветы к памятникам генералу Александру Горбатову и авиаконструктору Николаю Поликарпову. Оба они пострадали от репрессий.

Также цветы возложили к памятному знаку, установленному в районе Медведевского леса. Здесь покоятся останки 157 политзаключенных, расстрелянных в 1941 году.

На месте захоронения репрессированных митрополит Орловский и Болховский Тихон отслужил литию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»