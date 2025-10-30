В Орле почтили память жертв репрессий

Сегодня памятные акции проходят по всей стране.
30 октября в России установлен тематический мемориальный день.
В Орле в памятных мероприятиях приняли участие сотрудники областной и городской администраций, активисты общественных организаций, православное духовенство.
Участники акции возложили цветы к памятникам генералу Александру Горбатову и авиаконструктору Николаю Поликарпову. Оба они пострадали от репрессий.
Также цветы возложили к памятному знаку, установленному в районе Медведевского леса. Здесь покоятся останки 157 политзаключенных, расстрелянных в 1941 году.
На месте захоронения репрессированных митрополит Орловский и Болховский Тихон отслужил литию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
ИА «Орелград»