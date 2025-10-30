Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Хотынецком районе

Для этого пришлось вносить представление главе муниципального образования.
Как рассказали в ведомстве, значительные дефекты на проезжей части выявили в деревнях Аболмасово и Назаровка. Это не соответствовало законодательству о безопасности дорожного движения.
На данный момент нарушения устранены. Ямы засыпали гранулятом.
Кроме того, ямочный ремонт асфальтового полотна проовели на автодороге регионального значения «Жудерский-Хотынец-Абросимово-Назаровка». Это сделали силами обслуживающей организации.
Ранее стало известно, что прокуратура помогла вернуть в собственность государства и муниципалитетов около 100 гектаров земли.
ИА «Орелград»