Прокуратура заставила отремонтировать дороги в Хотынецком районе

30.10.2025 | 13:47 ЖКХ, Новости

Для этого пришлось вносить представление главе муниципального образования.

Администрация Хотынецкого района. Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Как рассказали в ведомстве, значительные дефекты на проезжей части выявили в деревнях Аболмасово и Назаровка. Это не соответствовало законодательству о безопасности дорожного движения.

На данный момент нарушения устранены. Ямы засыпали гранулятом.

Кроме того, ямочный ремонт асфальтового полотна проовели на автодороге регионального значения «Жудерский-Хотынец-Абросимово-Назаровка». Это сделали силами обслуживающей организации.

Ранее стало известно, что прокуратура помогла вернуть в собственность государства и муниципалитетов около 100 гектаров земли.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU