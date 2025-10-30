Завтра трамвай №4 вернётся на улицы Орла

30.10.2025 | 16:25 Новости, Транспорт

Общее число курсирующих трамваев вырастет до десяти.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на директора Трамвайно-троллейбусного предприятия Игоря Косолапова. Около недели перевозки между остановками  «Железнодорожный вокзал» и «Школа №35» осуществлялись автобусами частной компании.

Маршрут №4 будут обслуживать два вагона. Ещё по четыре будут заняты на маршрутах №1 и №3.

По словам Косолапова, в ТТП стабилизировалась ситуация с нехваткой электричества. Предприятие договорилось с поставщиком о поэтапном погашении задолженности.

В связи с этим сейчас на ТТП больше не используют переносной генератор, который ранее выручил в критической ситуации.

ИА «Орелград»


