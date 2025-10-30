На Орловщине проведут горячую линию по цифровой маркировке

30.10.2025 | 16:30 Закон и порядок, Новости

Её организует Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Горячая линия пройдёт с 3 по 13 ноября. Звонки будут приниматься в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (с перерывом с 13:00 до 13:45).

Вопросы, связанные с темой цифровой маркировкой товаров, можно будет задать, позвонив по номерам

  • 8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 42-26-59 (отдел защиты прав потребителей),
  • 8 (4862) 75-02-76 (консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области»),
  • 8 (48677) 7-13-34 (отдел в Ливнах),
  • 8 (48646) 4-15-39 (отдел во Мценске),
  • 8 (48643) 2-15-98 (отдел в Кромах),
  • 8 (48676) 2-39-57 (отдел в Верховье).

Также будет круглосуточно доступен Единый Консультационный центр Роспотребнадзора (8-800-555-49-43).

