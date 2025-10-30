В Орле собираются благоустроить сквер у «Алёши»

Правда, источники финансирования пока не определены.

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Возле «Алёши» территория, сквер Металлургов. Небольшая, но заслуживает внимания. Памятник есть, нужно просто территорию привести в порядок. Подумаем, какими источниками, по какой программе», – высказался губернатор Андрей Клычков.

С соответствующей просьбой выступили работники Орловского сталепрокатного завода.

Памятник металлургу открыли в Орле в 1973 году. Монумент создал скульптор Валентин Чухаркин. «Алёша» – неофициальное, но распространённое название этого объекта.

ИА «Орелград»