Клычков: Теплоснабжение восстановится полностью

Губернатор Орловской области сообщил о завершении работ на ТЭЦ.

Минувшей ночью над регионом уничтожено девять беспилотников. Один из аппаратов повредил объект топливно-энергетического комплекса Орла. Из-за необходимости проведения ремонтных работ снабжение трех районов города было ограничено.

Вечером 31 октября губернатор Андрей Клычков сообщил, что в настоящее время ведется активный процесс заполнения отопительной системы и постепенного повышения температуры теплоносителя. Работы завершены к 21 часу. После этого теплоснабжение в городе восстановится в полном объёме, написал глава региона в соцсетях.

Андрей Клычков проинформировал, что направлены поручения управляющим компаниям: необходимо обеспечить бесперебойную подачу тепла во все многоквартирные дома Орла. Также сформирован отдельный блок задач для силовых структур и правоохранительных органов для усиления комплекса мер безопасности.

Губернатор выразил благодарность участникам ликвидации последствий атаки за высокую оперативность, ответственный подход к делу, личную вовлеченность каждого.

ИА “Орелград”