Мэром Орла стал Юрий Парахин

31.10.2025 | 12:34 Важное, Новости, Общество, Политика

Такое решение принял горсовет.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Сессия городского парламента проходит в Орле в эти минуты.

Единственным соперником действующего мэра стал Владимир Лагутин, генеральный директор ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа»». Его выдвинула областная общественная палата. Лагутин является заместителем её председателя.

Кандидатуру Парахина выдвинул «Совет муниципальных образований Орловской области».

На горсовете за Парахина проголосовали 28 депутатов. Лагутина не поддержал никто. Восемь бюллетеней оказались испорчены. Двое депутатов отсутствовали.

