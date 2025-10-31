Мэром Орла стал Юрий Парахин

Такое решение принял горсовет.

Сессия городского парламента проходит в Орле в эти минуты.

Единственным соперником действующего мэра стал Владимир Лагутин, генеральный директор ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа»». Его выдвинула областная общественная палата. Лагутин является заместителем её председателя.

Кандидатуру Парахина выдвинул «Совет муниципальных образований Орловской области».

На горсовете за Парахина проголосовали 28 депутатов. Лагутина не поддержал никто. Восемь бюллетеней оказались испорчены. Двое депутатов отсутствовали.

