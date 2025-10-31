Жители Орла вышли на пикеты из-за выборов мэра

Судя по надписям на плакатах, жители города выступают за прямые выборы мэра.

Активисты вышли к зданиям городской и областной администрации в Орле. Пикетирующие критикуют одного из кандидатов и требуют организации прямых выборов мэра.

В настоящее время порядок избрания главы города таков – кандидатов выдвигают общественные объединения, а далее соискателей оценивает специальная комиссия.

По итогам всех этапов губернатор Андрей Клычков утвердил двух претендентов – действующего мэра Юрия Парахина и генерального директора ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа» Владимира Лагутина. Окончательное решение о том, кто займет кресло градоначальника, принимают депутаты Орла.

Имя нового мэра назовут по результатам сессии. Она проходит 31 октября.

ИА «Орелград»