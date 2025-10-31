Орловцы все еще выбирают винтажные телефоны

Некоторые предпочитающих классические модели эпохи нулевых.

Несмотря на стремительное развитие технологий, в Орловской области сохраняется заметная группа пользователей, предпочитающих кнопочные телефоны. Аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов, выявили любопытные тенденции. Ретромодели чаще выбирают мужчины. Их доля составляет 60 % среди владельцев «винтажных» телефонов. Возрастная структура пользователей: 35 % — старше 65 лет; 29 % — абоненты 45–54 лет; 22 % — владельцы 55–64 лет.

Топ 3 самых популярных моделей:

Nokia 6300 (2007 г.) — элегантный кнопочный аппарат с камерой и цветным дисплеем.

Nokia 1100 (2003 г.) — легендарный телефон, установивший рекорд по продажам.

Nokia 3310 (2000 г.) — культовая модель, прославившаяся исключительной надёжностью.

Также популярны слайдер Nokia 8800E 1 с корпусом из нержавеющей стали и раскладной Nokia 6131.

Тем не менее за последний год число приверженцев ретроустройств сократилось на 31 %.

Директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин отметил, что компания стремится обеспечивать качественный сигнал как для любителей голосовой связи, так и для пользователей современных цифровых сервисов. В 2025 году модернизировали и построили свыше 100 объектов связи в разных районах Орловской области.

ИА “Орелград”