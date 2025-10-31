В Орле в больнице Боткина переехало гинекологическое отделение

Его перенесли с первого на второй этаж главного корпуса.

Переезд связан с тем, что на первом этаже создали новое отделение – медицинской реабилитации. Об этом рассказали в соцсетях больницы.

При этом после переезда в гинекологии открыли платные палаты повышенного комфорта – с душами и кондиционерами, а также другими дополнениями. Они могут быть рассчитаны как на одного, так и на двоих человек.

В ближайшее время здесь должны появиться микроволновая печь и чайник, а также телевизор. Указывается, что буфетную зону оформила художница Екатерина Прохорова.

ИА “Орелград”