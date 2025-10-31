В Орловской области «дроппер» попал под суд

Дело было рассмотрено по иску прокуратуры города Ялты.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда, рассмотрено дело по исковому заявлению заместителя прокурора Ялты, действовавшего в интересах жительницы этого же южного города. Ответчиком выступил житель Глазуновского района, от которого потребовали возврата неосновательного обогащения. Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что в производстве СО УМВД России по городу Ялте находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Заведено оно в отношении пока еще неустановленного лица, которое при помощи мессенджера обмануло жительницу Ялты. Неизвестный аферист «сообщил заведомо недостоверные сведения о необходимости займа денежных средств», после чего введенная в заблуждение женщина при помощи мобильного банковского приложения перевела 14 тысяч рублей со своего расчетного счета на банковскую карту орловца.

Проследив цепочку перемещения денег, в прокуратуре пришли к выводу, что орловец фактически является «дроппером» – то есть человеком, который предоставил свой банковский счет для проворачивания аферы. Из иска следовало, что житель Глазуновского района «без каких-либо на то законных оснований приобрел денежные средства потерпевшей, денежные средства не вернул, чем неосновательно обогатился за счет потерпевшей».

Ялтинский прокурор просил орловский суд взыскать с ответчика в пользу потерпевшей сумму неосновательного обогащения в размере 14 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Ответчик в судебное заседание не явился, доказательств наличия законных оснований для приобретения им денежных средств, не представил.

«Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований, поскольку факт получения ответчиком денежных средств от истца в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами, стороны между собой не знакомы, установлен, – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда. – Денежные средства истцом были переведены на карту ответчика вопреки ее воле, оснований для получения от истца денежных средств не имелось. С ответчика в пользу истца также подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, по день фактического исполнения ответчиком по выплате денежной суммы в размере 14 000 рублей, начисляемые по ключевой ставке Банка России».

Во взыскании морального вреда с «дроппера» суд отказал. «В данном случае имеет место нарушение имущественных прав потерпевшей, при котором законом не предусмотрена компенсация морального вреда, в связи с чем правовых оснований для ее взыскания не имеется», – пояснили в ведомстве. Решение, вынесенное в заочном порядке, еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”