Орловчанку, заподозренную в госизмене, ещё раз проверят на вменяемость

31.10.2025 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Предполагается, что она совершила преступление, ещё являясь несовершеннолетней.

Фото: Управление ФСИН России по Орловской области (иллюстративное)

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник.

Известно, что в Орле уже провели амбулаторную психиатрическую экспертизу. Однако она не дала чётких результатов. «Установить психиатрическое состояние обвиняемой в рамках экспертизы не представилось возможным», – рассказал источник.

В связи с этим планируется назначить новое, уже стационарное аналогичное мероприятие. Его проведут в Москве (очевидно, в одном из медицинских учреждений соответствующего профиля).

О том, что в Орле задержана молодая девушка, подозреваемая в госизмене, стало известно в начале этого месяца. Сообщалось, что её отправили в СИЗО.

Подробности дела пока не раскрываются. Статья о государственной измене подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

ИА «Орелград»


