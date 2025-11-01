Ливенские власти озвучили план приватизации

Пока на торги в 2026 году планируется выставить всего один объект.

Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Ливны на 2026 год утвердил Ливенский горсовет народных депутатов. Предварительно он прошел антикоррупционную экспертизу. Потенциальная выручка по данному плану будет учтена при верстке бюджета муниципального образования на трехлетний период. В дальнейшем план может быть расширен, но пока он включает в себя всего один объект.

На торги предлагается выставить нежилое здание общей площадью 307 квадратных метров, расположенное в Ливнах на улице Курской. С молотка оно уйдет вместе с земельным участком под ним, площадь которого составляет 356 квадратных метров. Продаваться они будут одним лотом. Участок относится к категории «земли населенных пунктов», его разрешенное использование: магазин товаров первой необходимости, универсамы.

«С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Ливны, включенного в прогнозный план приватизации на 2026 год, предполагаются в размере 1,49 миллиона рублей, в том числе от реализации муниципального имущества города Ливны – 1,22 миллиона рублей, от реализации земельного участка, находящегося под объектом, – 270 тысяч рублей», – говорится в проекте решения горсовета.

Проще говоря, как минимум такую сумму местные власти планируют единовременно выручить за продажу универсама с участком земли. Продажа предполагается на аукционе с открытой формой подачи предложений, в течение 2026 года. По закону денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, в полном объеме перечисляются в городской бюджет. Как следует из проекта плана приватизации, его основной целью на 2026 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и оптимизация ее структуры.

В качестве причины приватизации универсама указано, что это имущество не используется для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления. Еще одной задачей приватизации заявлено «обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет города» и «сокращение расходов из городского бюджета на содержание неэффективно используемого имущества». Подготовку к приватизации и продажу в Ливнах осуществляет управление муниципального имущества администрации города.

Также на прошедшей сессии городские депутаты внесли изменения в план приватизации на текущий год. Он пополнился одним объектом: нежилым помещением, расположенным на улице Пухова в Ливнах. Продать его предполагается за 770 тысяч рублей. Всего же по итогам 2025 года в Ливнах планируется выручить от приватизации 6,267 миллиона, в том числе от реализации муниципального имущества города Ливны – 5,62 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 647 тысяч рублей.

