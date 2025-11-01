Клычков поблагодарил за оперативное восстановление инфраструктуры

1.11.2025 | 9:50 ЖКХ, Новости

Из-за осколков БПЛА 31 октября часть жителей Орла осталась без электричества и отопления.

Фото: Андрей Клычков

В течение часа удалось восстановить электроснабжение, сообщил губернатор в вечернем эфире в соцсетях. Повреждение магистрального трубопровода ТЭЦ ликвидировали в течение рабочего дня. Система снабжения была запущена к 21:00.

«Благодарю сотрудников АО «РИР Энерго», Орелэнерго – филиал «Россети Центра», АО «Газпром газораспределение Орел», ПАО «Орелстрой», аварийных служб и организаций за оперативное включение в работу!» – сказал Андрей Клычков.

Далее, как и в начале сезона, ответственность переходит к управляющим компаниям. Они должны обеспечить тепло в домах и квартирах.

По словам Андрея Клычкова, есть поручения для силового блока по усилению мер безопасности.

