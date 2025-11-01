На СВО погиб орловский студент Крунби Мохамад

1.11.2025

Он оказывал медицинскую помощь раненым бойцам.

Фото: vk.com/oreluniver

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского государственного университета имени Тургенева.

Крунби Мохамад стал студентом лечебного факультета Медицинского института ОГУ имени Тургенева в 2023-м году. Уже в следующем, 2024-м, он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

«Крунби Мохамад выбрал путь служения людям и отдал свою жизнь, защищая интересы России», – указали в вузе.

Также в ОГУ отметили, что его решение «является примером мужества и высокой нравственности».

