День судебного пристава: Анастасия Гладкова

В день профессионального праздника Главное межрегиональное управление ФССП России рассказало о своей сотруднице.

Анастасия Гладкова является сотрудником специализированного отделения судебных приставов по Орловской области ГМУ ФССП России. Она работает в службе около 10 лет.

Сейчас на исполнении у орловчанки – около 1300 производств неимущественного характера. В основном, это обеспечение граждан, в том числе несовершеннолетних, лекарствами и медизделиями.

«Работая с такими делами, особенно остро чувствуешь, как важна помощь. Я «пропускаю» через себя каждое производство», – поделилась сотрудница ФССП.

Сама Анастасия воспитывает шестилетнего сына. В этом году он пошёл в первый класс. Её собственным досугом являются рисование и велопрогулки.

Также в этом году орловчанка приняла участие в благотворительном забеге “ПоБерегу”. Анастасия Гладкова преодолела дистанцию в 5,6 километра.

Средства, собранные в ходе акции, направили на создание инклюзивной детской площадки.

ИА “Орелград”