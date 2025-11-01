В Орле одиннадцать животных проверили на иммунитет к бешенству

1.11.2025 | 12:03 Закон и порядок, Новости

Такое исследование требовалось для их вывоза за границу.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом рассказали в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федерального центра охраны здоровья животных).

В текущем году сотрудники лаборатории отобрали пробы у одиннадцати мелких домашних животных «для определения уровня поствакцинального иммунитета к вирусу бешенства».

Анализ требовался для вывоза питомцев за границу. На основании результатов таких исследований оформляются официальные протоколы. Уже исходя из них выдаются международные ветеринарные сертификаты. Это и есть документы, нужные для путешествий.

Известно, что были исследованы восемь кошек и три собаки. В основном, животных вывозили в страны, входящие в Евразийский экономический союз.

