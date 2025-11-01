Разъяснение по поводу включения ОГУ в перечень уполномоченных медорганизаций

Издание «Орёлград» опубликовало, по мнению ОГУ, не вполне точные данные о роли Орловского государственного университета в медицинском освидетельствовании иностранных граждан.

Включение университета в перечень уполномоченных организаций не означает, что ОГУ будет проводить весь комплекс обследований самостоятельно и изолированно.

Фактически, Студенческая поликлиника ОГУ выступает организацией, где иностранные граждане могут получить консультацию, пройти первичный осмотр и получить направления в специализированные медицинские организации, входящие в ранее утвержденный перечень.

Взаимодействие с наркологическим, противотуберкулезным, кожно-венерологическим диспансерами и Центром профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями останется ключевым элементом процесса медицинского освидетельствования.

Включение ОГУ в перечень уполномоченных организаций – это не замена существующих медицинских учреждений, а дополнение и оптимизация системы. Что в свою очередь, может позволить обеспечить более удобный и доступный сервис для иностранных граждан, нуждающихся в медицинском освидетельствовании.

Информация от главного врача Студенческой поликлиники ОГУ имени И.С. Тургенева Котова Александра Анатольевича.