Разъяснение по поводу включения ОГУ в перечень уполномоченных медорганизаций

Издание «Орёлград» опубликовало, по мнению ОГУ, не вполне точные данные о роли Орловского государственного университета в медицинском освидетельствовании иностранных граждан.
Включение университета в перечень уполномоченных организаций не означает, что ОГУ будет проводить весь комплекс обследований самостоятельно и изолированно.
Фактически, Студенческая поликлиника ОГУ выступает организацией, где иностранные граждане могут получить консультацию, пройти первичный осмотр и получить направления в специализированные медицинские организации, входящие в ранее утвержденный перечень.
Взаимодействие с наркологическим, противотуберкулезным, кожно-венерологическим диспансерами и Центром профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями останется ключевым элементом процесса медицинского освидетельствования.
Включение ОГУ в перечень уполномоченных организаций – это не замена существующих медицинских учреждений, а дополнение и оптимизация системы. Что в свою очередь, может позволить обеспечить более удобный и доступный сервис для иностранных граждан, нуждающихся в медицинском освидетельствовании.
Информация от главного врача Студенческой поликлиники ОГУ имени И.С. Тургенева Котова Александра Анатольевича.
Основной нормативно-правовой документ, регламентирующий деятельность медицинской организации в сфере медицинского освидетельствования иностранных граждан – Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 2021 г. № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения».
Медицинское освидетельствование на подтверждение наличия или отсутствия у иностранного гражданина инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, проводится в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, независимо от организационно-правовой формы, имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» включен Правительством Орловской области в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу указанных документов, так в его структуру входит Студенческая поликлиника, оказывающая первичную медико-санитарную помощь, в том числе иностранным гражданам, согласно лицензии Л041-00110-57/00330970 на осуществление медицинской деятельности и работающая в тесном контакте со специализированными медицинскими организациями Орловской области – наркологическим, противотуберкулезным, кожно-венерологическим диспансерами и Центром профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Медицинское освидетельствование проводится при наличии информированного добровольного согласия иностранного гражданина (или его законного представителя), данного с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».