Населённые пункты могут переименовать в Орловской области

Такая инициатива рассматривается в Орловском муниципальном округе.

Глава Орловского муниципального округа Александр Черных направил в Орловский окружной Совет народных депутатов интересное предложение. Заключается оно в возможном переименовании четырех населенных пунктов, расположенных на территории округа. Так, деревню Становое, расположенную на территории Станово-Колодезьского сельсовета, глава округа предлагает переименовать в Новостановое. Аналогичные приставки могут появиться еще у трех населенных пунктов.

В частности, деревня Паньково из Лавровского сельсовета может стать Новопаньково, село Спасское из Спасского сельсовета – Новоспасским, поселок Зареченский, расположенный на территории Моховицкого сельсовета, предлагают назвать Новозареченским. Свою инициативу Черных обосновал «наличием на территории Орловского муниципального округа однородных территориальных единиц (географических объектов) имеющих одни и те же названия».

Словом, четыре села переименуют, чтобы не путать их с другими селами, имеющими аналогичные названия. Предложение с обоснованием и пакетом документов администрация Орловского муниципального округа передаст местным депутатам, которые решат вопрос с переименованием. Возможно, депутаты примут решение о проведении публичных слушаний, чтобы выяснить мнение жителей самих населенных пунктов по поводу переименования. Ведь те могут столкнуться с определенными проблемами, например, с приведением в порядок своей официальной прописки – регистрации по месту жительства или пребывания.

Тем временем администрация Орловского муниципального округа назначила публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, отведенной для строительства объектов инженерной инфраструктуры (газо- и водоснабжение, водоотведение) в деревне Михайловка. Слушания состоятся 24 ноября, принять в них участие вправе жители Орловского муниципального округа, достигшие возраста 18 лет, а также иные заинтересованные лица.

ИА «Орелград»