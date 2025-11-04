У ливенских учителей подросла зарплата

Власти Ливенского района отчитались о вложениях в сферу образования.

В Ливенском районе средняя заработная плата основных педагогических работников школ по итогам трех кварталов 2025 года, с учетом всех выплат, составила 50 599 рублей против 46 481 руб. в аналогичном периоде 2024 года. В том числе зарплата учителей (основных работников) составила 50 680 рублей против 46 620 рублей годом ранее, зарплата педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, составила 34 935 рублей против 30 813 рублей годом ранее, зарплата педагогических работников дополнительного образования – 39 799 рублей против 35 955 рублей годом ранее.

Такие данные содержатся в отчете управления финансов администрации Ливенского района. Из документа следует, что бюджетные обязательства по финансированию раздела «Образование» за 9 месяцев текущего года исполнены на 64,3 процента к годовому плану, составили они 483,563 миллиона рублей. Основные расходы в сумме 363,309 миллиона рублей, или 75,1 процента от общего объема расходов на образование, как раз и пришлись на выплату заработной платы работникам образования. А 32,879 миллиона рублей, или 6,8 процента расходов, было потрачено из местного бюджета на питание обучающихся и коммунальные платежи учреждений образования.

«В отчетном периоде расходы на бюджетные инвестиции в системе образования составили 66,602 миллиона рублей, – следует также из финансового отчета. – Из них наиболее существенные средства были израсходованы на капитальный ремонт и оснащение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования национального проекта «Молодежи и дети» – 53,529 миллиона рублей и 5,048 миллиона рублей соответственно».

На приобретение учебников для школ и развивающих игр для дошкольных учреждений из районного бюджета за три квартала было потрачено 4,414 миллиона рублей. Финансисты также отметили, что проведение мероприятий в области молодежной политики за три квартала было профинансировано на 47,8 процента от годового плана.

