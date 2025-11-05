Орловский бизнесмен пожаловался сразу на две больницы

Он посчитал, что при проведении закупок были допущены нарушения.

Результаты сразу двух внеплановых проверок, проведенных главным контрольным управлением губернатора Орловской области, обнародовали власти. Одна из них коснулась бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина», вторая – Ливенской центральной районной больницы. В обоих случаях поводом для проведения контрольных мероприятий послужили жалобы, поступившие в администрацию губернатора от одного из местных предпринимателей.

По жалобам проверялось соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В случае с больницей имени Боткина проверяющие изучили детали проведения аукциона на право оказания услуг финансовой аренды, а именно лизинга универсальной системы ультразвуковой визуализации. Услуга включала в себя поставку оборудования, его запитку от сети, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала и последующее техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

Проверяющие установили, что в нарушение частей 2 и 3 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта на закупку была обоснована без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и финансовых условий поставки товара и технических характеристик товара.

Аналогичное нарушение контрольное управление губернатора выявило и в Ливенской ЦРБ. Там с нарушениями была обоснована начальная цена контракта на поставку диагностического комплекса для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии. По результатам проверок больница получила представление о принятии мер к устранению причин и условий выявленных нарушений. Копию представления вручили и департаменту здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»