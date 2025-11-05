Ремонт студенческой «общаги» признали ничтожным

Прокуратура потребовала признать контракт на ремонт недействительным.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подал первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков, действовавший в интересах Российской Федерации в лице Министерства культуры РФ. В качестве ответчиков выступили Орловский государственный институт искусств и культуры и индивидуальный предприниматель Бабаев. Надзорное ведомство просило о признании недействительным контракта, заключенного между институтом и ИП, поскольку заподозрило их в заключении антиконкурентного соглашения.

Как следует из материалов дела, ранее прокуратурой области была проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. В ее рамках были выявлены нарушения при проведении институтом культуры закупок у единственного поставщика. Так, в ходе проверки было установлено, что в период с 11 октября по 14 ноября 2024 года ОГИК заключил три контракта с ИП Бабаев на капитальный ремонт секций общежития.

Указанный ИП каждый раз оказывался единственным поставщиком. Цена первого оспоренного прокуратурой контракта составила 503,9 тысячи рублей. Этих денег должно было хватить на капитальный ремонт нескольких комнат в общежитии. Второй спорный контракт был заключен на сумму 298,6 тысячи рублей, третий – на сумму 345,8 тысячи рублей. Все три контракта были исполнены, о чем свидетельствуют акты о приемке выполненных работ. Таким образом, в довольно короткий период времени ОГИК заключил с одним и тем же ИП три контракта на общую сумму 1,148 миллиона рублей.

«Истец указал, что заключение трех идентичных контрактов является искусственным дроблением сделки для формального соблюдения специальных ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, что приводит к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к участию в торгах на право заключения контракта на выполнение спорных работ, – говорится в решении суда. – Сторонами по контрактам являются одни и те же лица, имеющие единый интерес на выполнение работ по капитальному ремонту общежития».

Отсутствие публичных процедур и заключение контрактов с единственным поставщиком способствовало созданию преимущественного положения ИП Бабаева и лишило возможности других субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контракта – к такому мнению пришел арбитраж. По мнению прокуратуры, дробление сторонами общего объема необходимых однородных работ, определение цены каждого договора в пределах, не превышающих 600 тысяч рублей, свидетельствует о намерении сторон уйти от соблюдения процедуры торгов, поскольку «иных разумных причин для того, чтобы однородные работы, закупаемые в один период времени, приобретать по разным контрактам, не имеется».

Суд решил исковые требования удовлетворить в полном объеме. Он признал ничтожными все три спорных контракта и применил последствия недействительности сделок, обязав индивидуального предпринимателя возвратить Орловскому государственному институту культуры денежные средства, заплаченные ему за выполненные работы.

