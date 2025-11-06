На Орловщине выявили потенциально небезопасное ГТС

Гидротехническое сооружение эксплуатировал филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Как установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура организация в установленные сроки не разработала декларацию безопасности гидротехнического сооружения, а также не представила её в Ростехнадзор. При этом эксплуатация ГТС осуществлялась.

Уточняется, что речь идёт о гидроузле на реке Ока.

В отношении ответственного должностного лица филиала возбудили административное дело. Его признали виновным и привлекли к ответственности — а именно оштрафовали.

Также прокуратура внесла представление управляющему директору филиала АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация». На данный момент нарушения устранены. Декларация была представлена в уполномоченный орган и утверждена.

ИА «Орелград»