На Орловщине выявили потенциально небезопасное ГТС

6.11.2025 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Гидротехническое сооружение эксплуатировал филиал АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Ока. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура организация в установленные сроки не разработала декларацию безопасности гидротехнического сооружения, а также не представила её в Ростехнадзор. При этом эксплуатация ГТС осуществлялась.

Уточняется, что речь идёт о гидроузле на реке Ока.

В отношении ответственного должностного лица филиала возбудили административное дело. Его признали виновным и привлекли к ответственности — а именно оштрафовали.

Также прокуратура внесла представление управляющему директору филиала АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация». На данный момент нарушения устранены. Декларация была представлена в уполномоченный орган и утверждена.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU