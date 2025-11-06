Кромской район не справляется с освоением средств нацпроектов

Подрядчик из Орла ремонтирует в райцентре школу и «Ауру».

Кромской район был назван в числе отстающих по освоению средств нацпроектов на совещании с главами муниципальных образований 6 ноября. В соответствии с намеченным планом, до конца октября должны были провести оплату работ по ремонту Кромской школы и расчет с подрядчиком в рамках модернизации центра молодежи «Аура». Не вся запланированная сумма перечислена. Кассовый расход составляет 42%, а планировалось 52%, проинформировал заместитель губернатора Вадим Тарасов. Глава района Андрей Усиков несколько минут обрисовывал сложившуюся ситуацию, но без микрофона.

«Если есть потребность какая-то, где-то у нас заказчик там считает, что в приоритете другие объекты, давайте выходите, звоните, будем обсуждать», – прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Также глава региона отметил «удивительное»: каждый год декабрь наступает в декабре, и снова зазвучат оправдания глав «не случилось – не смоглось».

Напомним, контракт с ООО «ТСК «Альянс» на ремонт центра «Аура» заключен 9 июня. Его цена – 20,394 млн рублей. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2025 года. Компания также ремонтирует здание МБОУ «Кромская СОШ». Финансирование – 60,7 млн рублей. Дата окончания исполнения контракта – 30 декабря. Этот же подрядчик с отставанием работает над реализацией проекта «Пощадь Вревской» в Малоархангельском районе. С «ТСК «Альянс» был заключен контракт на благоустройство территории у Орловского городского центра культуры. Эта же компания собирается реализовывать проект «Набережная Лескова» и подготавливать документацию для парка Победы.

ИА “Орелград”