В Ливнах осудили мужчину, который присвоил 100 тысяч

6.11.2025 | 14:05 Криминал, Новости

Дело рассматривал мировой суд.

Фото: ИА «Орелград»

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, обвиняемым являлся местный житель. Его признали виновным в присвоении (160 УК, часть 1).

Установлено, что в июле этого года мужчина работал в одном из магазинов администратором. Орловец воспользовался своим положением и похитил доверенные ему денежные средства — 100 тысяч рублей. По факту они принадлежали работодателю.

«Подсудимый признал вину и возместил причинённый ущерб», – отметили в ведомстве.

В итоге суд оштрафовал растратчика на 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


