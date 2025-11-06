В Орле под мостом застрял грузовик, перевозивший экскаватор

ЧП случилось на Кромском шоссе.

Автомобиль застрял под железнодорожным мостом, который разделяет Кромское шоссе и Комсомольскую улицу. Грузовик ехал по направлению в центр города. Фото с места события публикуют «Вести-Орёл».

Как сообщают очевидцы, инцидент привёл к проблемам с движениям транспорта.

Также известно, что груз перевозил молодой водитель, хотя обычно для выполнения подобных заданий стараются нанимать сотрудников со значительным опытом. Возможно, именно этот фактор и привёл к ненормативной ситуации.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, дорожное происшествие случилось около 13 часов. На месте работали сотрудники ГАИ. В настоящее время проезжая часть свободна для движения.

ИА «Орелград»