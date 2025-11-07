На Орловщине иномарка врезалась в лося

7.11.2025 | 10:40 Новости, Происшествия

Пассажира автомобиля пришлось госпитализировать.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла этой ночью около 1 часа 20 минут.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, ДТП произошло на трассе «Крым» на 426-м километре. 37-летний водитель двигался на «Дэу Нексиа» со стороны Орла в сторону Курска. В указанном месте он допустил наезд на лося.

В результате ДТП пострадал и он сам, и его 38-летний пассажир. Последнего пришлось госпитализировать в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU