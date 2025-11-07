Главную газету страны представили в Орле

Областная библиотека организовала выставку в честь юбилея «Российской газеты».

На выставке представлена «Российская газета», хранящаяся в фондах Орловской областной библиотеки имени Бунина, – номера за период с 1991 по 2025 годы, то есть за все 35 лет существования этого издания. В «Бунинке» напомнили, что «Российская газета» была зарегистрирована 1 ноября 1990 года, а уже 11 ноября того же года выпустила свой первый номер. Первым нормативным актом, опубликованным в газете в тот день, стал Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 24 октября 1990 года «О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР».

Изначально «Российская газета» была зарегистрирована как официальный печатный орган Верховного Совета РСФСР, и ее первый тираж составил 200 тысяч экземпляров. Но политические события в нашей стране в тот период развивались так стремительно, что уже в сентябре 1993 года газета стала официальным изданием правительства Российской Федерации, для чего ей пришлось пройти процедуру перерегистрации.

Она и по сей день остается официальным изданием правительства нашей страны. Официальный статус «Российской газеты» много лет предполагал, что лишь после опубликования на ее страницах вступают в силу все государственные документы. С развитием технологий, в том числе государственной системы правовой информации, ситуация начала постепенно меняться, но «Российская газета» по-прежнему исполняет важную роль в публикации государственных актов.

«Российская газета» сегодня – это ежедневное издание, – говорят в «Бунинке». – Она публикует тексты федеральных конституционных законов, федеральных законов (в том числе кодексов), указов президента РФ, постановлений и распоряжений правительства РФ, нормативных актов министерств и ведомств, а также акты Федерального собрания РФ, решения Конституционного суда и другие акты. Если не оговорено иного, государственные документы вступают в силу с момента опубликования их в «Российской газете».

Обо всем этом можно узнать на выставке, устроенной специально в честь 35-летия газеты, которую нередко называют главной газетой страны. Выставка будет работать по 20 ноября 2025 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Желающие смогут ознакомиться с лучшими материалами издания за его уже немалую историю, которые, по сути, являются летописью самой истории новой России. Как говорят организаторы выставки, на страницах газеты можно найти актуальные репортажи о событиях в столице и регионах, последние новости из мира спорта и культуры, эксклюзивные интервью с государственными деятелями и комментарии к официальным документам.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»