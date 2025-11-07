Орловца осудили за применение насилия к представителю власти

7.11.2025 | 10:55 Закон и порядок, Криминал, Новости

Наказанием стал крупный штраф.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Уголовное дело рассматривал Залегощенский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённый — 42-летний житель Новосиля. В октябре минувшего года он сел за руль в нетрезвом состоянии. Когда полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, мужчина попытался скрыться. Однако сотрудники МВД смогли задержать его.

Полицейские поместили нарушителя в свой служебный автомобиль и начали оформлять протокол. В этот момент орловец, пытаясь помешать сотруднику МВД, применил к нему насилие и причинил ему физическую боль.

В итоге мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU