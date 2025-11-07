Орловца осудили за применение насилия к представителю власти

Наказанием стал крупный штраф.

Уголовное дело рассматривал Залегощенский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённый — 42-летний житель Новосиля. В октябре минувшего года он сел за руль в нетрезвом состоянии. Когда полицейские потребовали, чтобы водитель остановился, мужчина попытался скрыться. Однако сотрудники МВД смогли задержать его.

Полицейские поместили нарушителя в свой служебный автомобиль и начали оформлять протокол. В этот момент орловец, пытаясь помешать сотруднику МВД, применил к нему насилие и причинил ему физическую боль.

В итоге мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, в течение двух лет.

ИА «Орелград»