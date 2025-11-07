Участники ГК «Луч» записали видеообращение к Путину

Орловцы настаивают на том, что от сноса их гаражей можно воздержаться.

Напомним, городские власти планируют снести 102 гаража в рамках работ по реконструкции канализационного коллектора. В мэрии настаивают, что это — единственно возможный вариант, а также напоминают, что земля была передана «Лучу» во временное, а не в постоянное пользование.

В свою очередь, члены гаражного кооператива записали видеообращение к президенту России. Оно размещено в социальных сетях.

Авторы обращения настаивают на том, чтобы власть подыскала альтернативные варианты ремонта и не сносила данные объекты. В частности, орловцы указывают, что среди владельцев гаражей есть и участники СВО. Сейчас они выполняют боевые задачи и не знают о происходящих событиях.

Кроме того, орловцы напомнили, что гаражный кооператив «Луч» существует около полувека. Сейчас здесь насчитывается около 200 гаражей. Примерно половина из них – это капитальные строения.

«Есть место за гаражами, где можно проложить коллектор, но никто не хочет этим заниматься, говорят, что «нам проще снести гаражи», – утверждают авторы обращения.

ИА «Орелград»