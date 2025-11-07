Орловские школьники стали миллионерами

Двое представителей Орла одержали победу в конкурсе «Большая перемена».

Им вручили сертификаты – по одному миллиону рублей. Впечатляющих результатов добились Артём Аношин из гимназии №1 ОГУ имени Тургенева и Елизавета Кабанова из школы №11 Орла (имени Пясецкого).

Конкурс проводился в шестой раз. «Большая перемена» – флагманский проект «Движения первых». С этого года он стал частью нацпроекта «Молодёжь и дети».

Победителей и призёров выбирали по 12 направлениям («вызовам»). Церемония закрытия и награждения состоялась в Крыму в Международном детском центре «Артек».

Кроме того, более скромных успехов в рамках конкурса достигли ещё 11 орловских школьников. Они стали лауреатами второй степени и получили сертификаты на 200 тысяч. Это Ярослав Воропаев (школа №12 Орла (имени Машкарина)), Екатерина Есина, Матвей Сапач и Валерия Шалимова (гимназия №1 ОГУ имени Тургенева), Полина Птицына (Хотынецкая средняя школа имени Поматилова), Виктория Синицына (школа №53 Орла), Ирина Скокова (школа №1 Мценска), Тамара Шевлякова (лицей №18 Орла). Дарья Косенкова из школы №33 Орла стала победителем, но среди восьмых и девятых классов, поэтому тоже получила сертификат на 200 тысяч.

Также в нашем регионе оказалось двое лауреатов второй степени – Арина Батраченко (школа №23 Орла) и Анастасия Сапронова (Образцовская средняя школа). Они получили по 100 тысяч рублей.

Кроме того, по 150 тысяч получат педагоги-наставники, которые подготовили победителей конкурса среди старшеклассников, по 50 тысяч — те, кто готовил призёров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»