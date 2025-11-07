В Орле к памятнику Ленину возложили цветы

В церемонии участвовал губернатор.

Также в возложении приняли участие сенатор Василий Иконников, зампред областного совета Иван Дынкович, члены регионального отделения КПРФ. Ранее сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков официально поздравил жителей региона со 108-й годовщиной Октябрьской революции.

Отметим, что сегодня отмечается и День воинской славы России. Он был установлен в 1995 году — в честь парада, который состоялся в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года.

ИА «Орелград»