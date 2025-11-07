В Орле начался ремонт переулка Южного

Работы идут между перекрёстками с улицами Луговой и Ольховецкой.

Их выполняет дорожная служба МБУ «Спецавтобаза». Информацию сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Протяжённость участка составляет 150 метров. В ходе работ здесь будет уложено около 125 тонн горячего асфальта (на площади 945 квадратных метров). Толщина покрытия составит семь сантиметров.

В работах задействованы асфальтоукладчик, каток, компрессор, а также трактора и самосвалы.

Параллельно уже в центре города к сдаче готовится обновлённый участок улицы Горького (от Брестской до 7 Ноября). Здесь работы выполняет ООО «Независимая строительная компания». Подрядчик должен отремонтировать 340 метров улицы.

«На сегодняшний день все основные этапы, включая укладку асфальтового покрытия, завершены. В ближайшее время рабочие займутся планировкой зелёной зоны и вывозом строительного мусора», – рассказал мэр.

ИА «Орелград»