В Ливнах суд поручил чиновникам найти УК для нескольких домов

7.11.2025 | 13:03 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Здания остались без поддержки коммунальщиков.

Ливенский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, это четыре многоквартирных дома. На данный момент услуги по содержанию и ремонту их общего имущества никем не оказываются.

Администрация Ливен проводила конкурсы для выбора управляющих организаций, однако в итоге их признали несостоявшимися. После этого поиск УК прекратился.

Ливенская межрайонная прокуратура направила в суд соответствующий иск. В итоге требования признали законными.

Суд обязал орган местного самоуправления определить временную управляющую организацию для данных домов. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

