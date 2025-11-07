В Ливнах суд поручил чиновникам найти УК для нескольких домов

Здания остались без поддержки коммунальщиков.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, это четыре многоквартирных дома. На данный момент услуги по содержанию и ремонту их общего имущества никем не оказываются.

Администрация Ливен проводила конкурсы для выбора управляющих организаций, однако в итоге их признали несостоявшимися. После этого поиск УК прекратился.

Ливенская межрайонная прокуратура направила в суд соответствующий иск. В итоге требования признали законными.

Суд обязал орган местного самоуправления определить временную управляющую организацию для данных домов. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»