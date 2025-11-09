Орловские выпускники потренируются сдавать математику

Участниками тренировочных экзаменов станут учащиеся 9 и 11 классов.

В Региональном центре оценки качества образования обсудили особенности организации и проведения тренировочных экзаменов по математике. Как пояснили в ведомстве, специалисты Центра пообщались в режиме видеоконференции с представителями школ региона и отделов образования и осветили им нюансы проведения репетиционных экзаменов по математике в формах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

«Участники вебинара подробно рассмотрели процесс получения заданий, критериев и ключей для проверки работ участников тренировочных экзаменов, получили информацию по процедуре проведения тренировок», – уточнили в Центре. Так, 12 ноября в регионе пройдет тренировочный экзамен по математике в форме ОГЭ и ГВЭ, 19 ноября – ЕГЭ по профильной математике, 20 ноября – ЕГЭ по базовой математике.

Продолжительность ЕГЭ базового уровня составит 3 часа, а трех остальных испытаний – по 3 часа 55 минут. Для участников тренировочных экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на сдачу испытаний предусмотрены дополнительные полтора часа. Тренировочные экзамены пройдут по месту обучения выпускников, то есть в самих образовательных организациях. Проверять работы будут школьные комиссии. Предусмотрено привлечение независимых наблюдателей, которые будут распределены по образовательным организациям.

«Тренировочные мероприятия – это важный этап подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году. Они позволят оценить стартовый уровень подготовки выпускников, выявить пробелы в их знаниях, чтобы вовремя провести работу над ошибками», – пояснила заместитель директора Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская. Вопросы по организации и проведению тренировочных экзаменов можно задать по телефону «горячей линии» ГИА: (4862) 43-25-96.

ИА «Орелград»